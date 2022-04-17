Две голевых передачи Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Каролину», Свечников забросил одну шайбу

«Колорадо» обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

В составе «Эвеланш» две голевых передачи сделал Валерий Ничушкин. У «Харрикейнз» заброшенной шайбой отличился Андрей Свечников.

«Колорадо» занимает первое место в Западной конференции со 116 очками в 75 матчах. «Эвеланш» досрочно обеспечили себе выход в плей-офф с первого места.

«Каролина» идет на третьей строчке в Восточной конференции со 104 очками в 76 играх.

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«Колорадо» — «Каролина» — 7:4 (2:0, 3:3, 2:1)

Голы: Комфер — 16 (бол., Ньюхук, Бураковски), 6:58 — 1:0. Маккиннон — 30 (Ничушкин, Рантанен), 10:48 — 2:0. Комфер — 17 (бол., Бураковски, Тэйвз), 21:56 — 3:0. Майерс — 1 (О`Коннор, Мэнсон), 22:21 — 4:0. Стаал — 15 (Шей, Пеши), 23:02 — 4:1. Стаал — 16 (Нидеррайтер, Слэвин), 28:44 — 4:2. Ньюхук — 13 (Обе-Кубель), 31:17 — 5:2. Ахо — 35 (Мартинук, Джарвис), 33:33 — 5:3. Рантанен — 35 (Ничушкин), 44:08 — 6:3. Свечников — 30 (бол., Терявяйнен, Деанджело), 46:28 — 6:4. Маккиннон — 31 (Рантанен, Тэйвз), 51:43 — 7:4.

Вратари: Кемпер — Андерсен (Раанта, 55:29).

Штраф: 6 — 20.

Броски: 37 (7+15+15) — 33 (7+15+11).

Наши: Ничушкин (20.03/4/+3) — Свечников (17.52/3/-1).

17 апреля. Денвер. Ball Arena. 18091 зритель.