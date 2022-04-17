Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:47

Две голевых передачи Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Каролину», Свечников забросил одну шайбу

Две голевых передачи Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Каролину»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports

«Колорадо» обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

В составе «Эвеланш» две голевых передачи сделал Валерий Ничушкин. У «Харрикейнз» заброшенной шайбой отличился Андрей Свечников.

«Колорадо» занимает первое место в Западной конференции со 116 очками в 75 матчах. «Эвеланш» досрочно обеспечили себе выход в плей-офф с первого места.

«Каролина» идет на третьей строчке в Восточной конференции со 104 очками в 76 играх.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Каролина» — 7:4 (2:0, 3:3, 2:1)

Голы: Комфер — 16 (бол., Ньюхук, Бураковски), 6:58 — 1:0. Маккиннон — 30 (Ничушкин, Рантанен), 10:48 — 2:0. Комфер — 17 (бол., Бураковски, Тэйвз), 21:56 — 3:0. Майерс — 1 (О`Коннор, Мэнсон), 22:21 — 4:0. Стаал — 15 (Шей, Пеши), 23:02 — 4:1. Стаал — 16 (Нидеррайтер, Слэвин), 28:44 — 4:2. Ньюхук — 13 (Обе-Кубель), 31:17 — 5:2. Ахо — 35 (Мартинук, Джарвис), 33:33 — 5:3. Рантанен — 35 (Ничушкин), 44:08 — 6:3. Свечников — 30 (бол., Терявяйнен, Деанджело), 46:28 — 6:4. Маккиннон — 31 (Рантанен, Тэйвз), 51:43 — 7:4.

Вратари: Кемпер — Андерсен (Раанта, 55:29).

Штраф: 6 — 20.

Броски: 37 (7+15+15) — 33 (7+15+11).

Наши: Ничушкин (20.03/4/+3) — Свечников (17.52/3/-1).

17 апреля. Денвер. Ball Arena. 18091 зритель.

Андрей Свечников
Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Колорадо Эвеланш
2
Читайте также
Что будет, если приседать каждый день 20 раз?
Микки Маус вместо Конора. Disney хочет купить UFC за 4,3 млрд долларов, что ждет бойцов из России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свечников в матче против «Колорадо» забросил 30-ю шайбу в сезоне

«Колорадо» обеспечил себе первое место в Западной конференции по итогам сезона
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 76 48 28 104
2 Рейнджерс 76 49 27 104
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 75 42 33 94
5 Айлендерс 74 35 39 79
6 Коламбус 74 35 39 76
7 Нью-Джерси 74 26 48 58
8 Филадельфия 75 23 52 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 74 53 21 112
2 Торонто 75 49 26 104
3 Тампа-Бэй 75 46 29 100
4 Бостон 75 46 29 97
5 Детройт 75 29 46 68
6 Баффало 77 28 49 67
7 Оттава 75 28 47 63
8 Монреаль 76 20 56 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 75 55 20 116
2 Сент-Луис 75 45 30 100
3 Миннесота 74 46 28 99
4 Нэшвилл 75 43 32 91
5 Даллас 75 43 32 91
6 Виннипег 76 35 41 81
7 Чикаго 75 25 50 61
8 Аризона 74 22 52 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 74 45 29 99
2 Эдмонтон 76 44 32 94
3 Лос-Анджелес 76 39 37 88
4 Вегас 76 41 35 87
5 Ванкувер 75 37 38 84
6 Анахайм 76 29 47 72
7 Сан-Хосе 74 29 45 69
8 Сиэтл 73 23 50 52
Результаты / календарь
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
17.04 02:00
Баффало – Филадельфия
 4 : 3
17.04 02:00
Монреаль – Вашингтон
 4 : 8
17.04 02:00
Оттава – Торонто
 4 : 5 ОТ
17.04 02:00
Тампа-Бэй – Виннипег
 7 : 4
17.04 03:00
Даллас – Сан-Хосе
 2 : 1
17.04 04:00
Колорадо – Каролина
 7 : 4
17.04 05:00
Калгари – Аризона
 - : -
17.04 05:00
Сиэтл – Нью-Джерси
 - : -
17.04 05:30
Лос-Анджелес – Коламбус
 - : -
17.04 20:00
Детройт – Флорида
 - : -
17.04 23:59
Филадельфия – Баффало
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 75 110
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 74 108
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 105
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 70 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 76 50
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 50 2.05
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 51 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 59 2.2
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости