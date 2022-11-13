Четыре очка Рантанена принесли «Колорадо» победу над «Каролиной»

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Каролину» со счетом 4:1.

В составе «Эвеланш» 4 (1+3) очка набрал Микко Рантанен, дубль оформил Кайл Макар, еще одну шайбу забросил Натан Маккиннон. У «Харрикейнз» отличился Джордан Стаал.

После этого матча «Колорадо» с 17 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Каролина» с 19 очками — на четвертой строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Каролина» — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Голы: Макар — 2 (бол., Рантанен, Маккиннон), 14:29 — 1:0. Макар — 3 (Рантанен, Лехконен), 17:51 — 2:0. Стаал — 3 (Мартинук, Фаст), 33:55 — 2:1. Маккиннон — 4 (Рантанен, Тэйвз), 44:17 — 3:1. Рантанен — 10 (п.в.), 57:50 — 4:1.

Вратари: Францоуз — Раанта (57:24 — 57:50).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 28 (11+10+7) — 25 (9+6+10).

Наши: — - Свечников (17.52/2/-1).

13 ноября. Денвер. Ball Arena.