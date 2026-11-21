«Колорадо Иглз» в овертайме проиграл «Гранд-Рэпидс», Набоков сделал 37 сэйвов

«Колорадо Иглз» на своем льду проиграл «Гранд-Рэпидс» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 3:4 ОТ. Игра прошла на «Блю Арене» в Ловелэнде.

Российский голкипер хозяев Илья Набоков отразил 37 из 41 броска по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

«Гранд-Рэпидс» набрал 32 очка в 19 матчах и лидирует в Центральном дивизионе. «Колорадо Иглз» идет на 4-й строчке в Тихоокеанском дивизионе — 21 очко в 20 играх.

АХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо Иглз» — «Гранд-Рэпидс» — 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)