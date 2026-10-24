Фарм-клуб «Колорадо» обыграл фарм-клуб «Эдмонтона», Набоков сделал 37 сэйвов

«Колорадо Иглз» переиграл «Бейкерсфилд Кондорс» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 4:1.

Российский голкипер фарм-клуба «Колорадо Эвеланш» Илья Набоков отразил 37 из 38 бросков по своим воротам.

«Колорадо Иглз» набрал 11 очков в 7 матчах и лидирует в Тихоокенаском дивизионе. «Бейкерсфилд Кондорс» идет последним — 4 очка в 6 играх.

АХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо Иглз» — «Бейкерсфилд Кондорс» — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)