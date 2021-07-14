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«Колорадо» и Ландескуг не могут договориться по новому контракту

14 июля 2021, 20:17
Габриэль Ландескуг. Фото ХК «Колорадо».
Габриэль Ландескуг. Фото ХК «Колорадо».
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«Колорадо» еще не договорился о новом контракте с капитаном команды Габриэлем Ландескугом.

«Я должен быть честным с вами насчет того, что немного разочарован тем, что мы, зайдя так далеко, не можем принять окончательное решение. Посмотрим, что произойдет. Я все еще надеюсь, что мы сможем о чем-то договориться и прийти к соглашению. Но если бы это зависело от меня, я бы хотел, чтобы это было сделано 8-10 месяцев назад», — приводит слова Ландескуга Daily Faceoff.

Этим летом у хоккеиста заканчивается прежнее соглашение, по которому он получал 5,571 миллиона долларов в год.

Ландескуг был выбран «Колорадо» на драфте-2011 под общим вторым номером. С тех пор он провел в лиге 687 матчей и набрал 512 (218+294) очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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