«Колорадо» и Ландескуг не могут договориться по новому контракту

«Колорадо» еще не договорился о новом контракте с капитаном команды Габриэлем Ландескугом.

«Я должен быть честным с вами насчет того, что немного разочарован тем, что мы, зайдя так далеко, не можем принять окончательное решение. Посмотрим, что произойдет. Я все еще надеюсь, что мы сможем о чем-то договориться и прийти к соглашению. Но если бы это зависело от меня, я бы хотел, чтобы это было сделано 8-10 месяцев назад», — приводит слова Ландескуга Daily Faceoff.

Этим летом у хоккеиста заканчивается прежнее соглашение, по которому он получал 5,571 миллиона долларов в год.

Ландескуг был выбран «Колорадо» на драфте-2011 под общим вторым номером. С тех пор он провел в лиге 687 матчей и набрал 512 (218+294) очков.