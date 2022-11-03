«Колорадо» и «Коламбус» прилетели в Финляндию

Игроки «Колорадо» и «Коламбуса» прилетели в финский Тампере, где проведут матч регулярного чемпионата НХЛ.

Игра пройдет в рамках серии матчей североамериканских команд в Европе. Ранее 7 и 8 октября в Праге сыграли «Сан-Хосе» и «Нэшвилл».

Матчи «Колорадо» — «Коламбус» пройдут 4 и 5 ноября.