«Колорадо» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» на своем льду обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

«Колорадо» набрал 51 очков в 41 матче и занимает 6-е место в Западной конференции. «Флорида» идет на 5-й строчке в Восточной конференции — 50 очков в 41 игре.