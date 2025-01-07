«Колорадо» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ
«Колорадо» на своем льду обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.
«Колорадо» набрал 51 очков в 41 матче и занимает 6-е место в Западной конференции. «Флорида» идет на 5-й строчке в Восточной конференции — 50 очков в 41 игре.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|40
|26
|14
|56
|2
|Нью-Джерси
|42
|24
|18
|51
|3
|Каролина
|40
|24
|16
|50
|4
|Питтсбург
|41
|17
|24
|41
|5
|Коламбус
|40
|17
|23
|40
|6
|Филадельфия
|40
|17
|23
|39
|7
|Рейнджерс
|39
|18
|21
|37
|8
|Айлендерс
|40
|15
|25
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|41
|26
|15
|54
|2
|Флорида
|41
|24
|17
|50
|3
|Бостон
|42
|20
|22
|45
|4
|Тампа-Бэй
|37
|20
|17
|42
|5
|Монреаль
|40
|19
|21
|41
|6
|Оттава
|38
|19
|19
|40
|7
|Детройт
|39
|17
|22
|38
|8
|Баффало
|41
|15
|26
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|41
|27
|14
|56
|2
|Миннесота
|40
|25
|15
|54
|3
|Колорадо
|41
|25
|16
|51
|4
|Даллас
|38
|24
|14
|49
|5
|Сент-Луис
|41
|19
|22
|42
|6
|Юта
|39
|17
|22
|41
|7
|Нэшвилл
|40
|13
|27
|33
|8
|Чикаго
|40
|13
|27
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|27
|12
|57
|2
|Лос-Анджелес
|38
|23
|15
|51
|3
|Эдмонтон
|39
|24
|15
|51
|4
|Ванкувер
|39
|18
|21
|45
|5
|Калгари
|39
|18
|21
|43
|6
|Анахайм
|39
|17
|22
|38
|7
|Сиэтл
|40
|17
|23
|37
|8
|Сан-Хосе
|42
|13
|29
|32
Результаты / календарь
28.12
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30.12
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1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
|7.01
|03:00
|
Баффало – Вашингтон
|4 : 3 Б
|7.01
|03:30
|
Монреаль – Ванкувер
|5 : 4 ОТ
|7.01
|05:00
|
Колорадо – Флорида
|3 : 1
|7.01
|06:00
|
Сиэтл – Нью-Джерси
|2 : 3
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