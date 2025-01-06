Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

6 января, 23:50

«Колорадо» — «Флорида»: смотреть трансляцию матча НХЛ

«Колорадо» и «Флорида» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ 7 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Getty Images

«Колорадо» и «Флорида» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на вторник, 7 января. Матч примет «Болл-арена» в Денвере (США), стартовое вбрасывание — в 5.00 по московскому времени.

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

За ключевыми событиями и результатом игры «Колорадо» — «Флорида» можно следить в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Колорадо» провел 40 матчей и набрал 49 очков, у «Флориды» — 40 игр и 50 очков.

В воскресенье «Эвеланш» по буллитам уступили «Монреалю» (1:2 Б) и прервали серию из шести побед подряд, а «Пантерз» — выиграли у «Питтсбурга» (3:2 Б).

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Флорида Пантерз
Читайте также
Медведев раскритиковал заявление Зеленского о презрении к русскому народу
«Спартак» вернет Промеса, ЦСКА замахнулся на 20-миллионного игрока. Трансферные слухи РПЛ
В Москве избили участника Олимпиады-2016 гребца Кирилла Ляпунова
Эксперт рассказал о введении трех диапазонов потребления электричества
Алиев заявил о требовании Баку наказать виновных в крушении самолета AZAL в Казахстане
Самсонов рассказал, каким был молодой Овечкин
Популярное видео
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

НХЛ, расписание 7 января: «Баффало» — «Вашингтон», «Колорадо» — «Флорида» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 39 26 13 55
2 Нью-Джерси 42 24 18 51
3 Каролина 40 24 16 50
4 Питтсбург 41 17 24 41
5 Коламбус 40 17 23 40
6 Филадельфия 40 17 23 39
7 Рейнджерс 39 18 21 37
8 Айлендерс 40 15 25 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 41 26 15 54
2 Флорида 40 24 16 50
3 Бостон 42 20 22 45
4 Тампа-Бэй 37 20 17 42
5 Оттава 38 19 19 40
6 Монреаль 39 18 21 39
7 Детройт 39 17 22 38
8 Баффало 40 14 26 33
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 41 27 14 56
2 Миннесота 40 25 15 54
3 Даллас 38 24 14 49
4 Колорадо 40 24 16 49
5 Сент-Луис 41 19 22 42
6 Юта 39 17 22 41
7 Нэшвилл 40 13 27 33
8 Чикаго 40 13 27 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 27 12 57
2 Лос-Анджелес 38 23 15 51
3 Эдмонтон 39 24 15 51
4 Ванкувер 38 18 20 44
5 Калгари 39 18 21 43
6 Анахайм 39 17 22 38
7 Сиэтл 40 17 23 37
8 Сан-Хосе 42 13 29 32
Результаты / календарь
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
7.01 03:00
Баффало – Вашингтон
 - : -
7.01 03:30
Монреаль – Ванкувер
 - : -
7.01 05:00
Колорадо – Флорида
 - : -
7.01 06:00
Сиэтл – Нью-Джерси
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости