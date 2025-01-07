«Флорида» проиграла «Колорадо», Бобровский сделал 31 сэйв

«Колорадо» на своем льду обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 31 из 33 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

«Колорадо» набрал 51 очков в 41 матче и занимает 6-е место в Западной конференции. «Флорида» идет на 5-й строчке в Восточной конференции — 50 очков в 41 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Флорида» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Верхэге — 10 (Лунделл, Й. Боквист), 15:57 — 0:1. Тэйвз — 4 (Миттельштадт), 38:18 — 1:1. Тэйвз — 5 (Колтон, Пярссинен), 48:54 — 2:1. Рантанен — 24 (п.в., Тэйвз, Маккиннон), 58:03 — 3:1.

Вратари: Блэквуд — Бобровский (57:50 — 58:03).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 34 (11+7+16) — 26 (4+9+13).

Наши: — - Куликов (21.58/0/0).

7 января. Денвер. Ball Arena. 18024 зрителя.