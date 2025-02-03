«Колорадо» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

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«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома победил «Филадельфию» — 2:0.

Шайбы в этой встрече забросили Самюэль Жирар и Нэйтан Маккиннон.