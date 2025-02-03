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Сегодня, 01:40

«Колорадо» победил «Филадельфию», забросив две безответные шайбы

Сергей Разин
корреспондент
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«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Филадельфию» со счетом 2:0.

Отличились Самюэль Жирар и Нэйтан Маккиннон.

После этого матча «Колорадо» с 64 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Филадельфия» с 52 очками — на предпоследней 15-й строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Филадельфия» — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Голы: Жирар — 3 (Миттельштадт, Друэн), 28:33 — 1:0. Маккиннон — 20 (бол., Макар, Друэн), 37:28 — 2:0.

Вратари: Блэквуд — Эрссон.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 32 (6+18+8) — 24 (10+7+7).

Наши: — - Мичков (16.49/0/0).

2 февраля. Денвер. Ball Arena. 18076 зрителей

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 52 34 18 75
2 Каролина 53 32 21 68
3 Нью-Джерси 54 29 25 64
4 Коламбус 52 26 26 59
5 Айлендерс 51 24 27 55
6 Рейнджерс 51 24 27 52
7 Питтсбург 54 22 32 52
8 Филадельфия 54 23 31 52
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 53 31 22 65
2 Торонто 52 31 21 64
3 Оттава 52 28 24 60
4 Тампа-Бэй 51 27 24 58
5 Бостон 54 26 28 58
6 Детройт 52 26 26 57
7 Монреаль 51 24 27 53
8 Баффало 52 21 31 47
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 54 37 17 77
2 Даллас 51 33 18 67
3 Миннесота 53 31 22 66
4 Колорадо 54 31 23 64
5 Юта 51 21 30 51
6 Сент-Луис 52 23 29 50
7 Нэшвилл 51 18 33 43
8 Чикаго 52 16 36 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 52 31 21 68
2 Эдмонтон 52 32 20 68
3 Лос-Анджелес 50 27 23 60
4 Калгари 51 25 26 57
5 Ванкувер 51 23 28 56
6 Сиэтл 53 23 30 49
7 Анахайм 51 21 30 48
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