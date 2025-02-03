«Колорадо» победил «Филадельфию», забросив две безответные шайбы

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Филадельфию» со счетом 2:0.

Отличились Самюэль Жирар и Нэйтан Маккиннон.

После этого матча «Колорадо» с 64 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Филадельфия» с 52 очками — на предпоследней 15-й строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Филадельфия» — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Голы: Жирар — 3 (Миттельштадт, Друэн), 28:33 — 1:0. Маккиннон — 20 (бол., Макар, Друэн), 37:28 — 2:0.

Вратари: Блэквуд — Эрссон.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 32 (6+18+8) — 24 (10+7+7).

Наши: — - Мичков (16.49/0/0).

2 февраля. Денвер. Ball Arena. 18076 зрителей