Мичков забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Филадельфия» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

На 2-й минуте третьего периода шайбу забросил российский нападающий Матвей Мичков. Для него это 11-й гол в сезоне. Теперь у 21-летнего россиянина 26 (11+15) очков в 49 матчах сезона.