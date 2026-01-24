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24 января, 07:28

Мичков забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент

«Филадельфия» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

На 2-й минуте третьего периода шайбу забросил российский нападающий Матвей Мичков. Для него это 11-й гол в сезоне. Теперь у 21-летнего россиянина 26 (11+15) очков в 49 матчах сезона.

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Матвей Мичков
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«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
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4.10
5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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