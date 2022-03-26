Три очка Кадри помогли «Колорадо» обыграть «Филадельфию»

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» со счетом 6:3.

В составе «Эваланш» дубль оформил Кайл Макар, 3 (1+2) очка у Назема Кадри, по 2 (1+1) очка у Джей Ти Компера и Микко Рантанена, еще один гол на счету Кертиса Макдермида. У «Флайерз» отличились Джеймс Ван Римсдайк, Зак Макьюэн и Макс Уиллман.

После этого матча «Колорадо» с 97 очками лидирует в Западной конференции, «Филадельфия» с 53 очками — на 13-й строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Филадельфия» — 6:3 (4:1, 1:1, 1:1)

Голы: Кадри — 25 (Комфер, Э. Джонсон), 7:20 — 1:0. ван Римсдайк — 16 (Фараби, Аткинсон), 13:02 — 1:1. Макар — 23 (бол., Кадри), 13:46 — 2:1. Комфер — 14 (Кадри, Мэнсон), 16:17 — 3:1. Рантанен — 31 (Маккиннон, Э. Джонсон), 18:06 — 4:1. Макдермид — 2 (Кольяно, Хелм), 32:19 — 5:1. Макьюэн — 2 (Йорк), 39:28 — 5:2. Уиллман — 3 (Санхейм, Хэйс), 47:44 — 5:3. Макар — 24 (Рантанен), 48:25 — 6:3.

Вратари: Францоуз — Харт.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 50 (18+18+14) — 32 (10+10+12).

Наши: Ничушкин (20.22/4/+1) — Проворов (22.04/3/0).

26 марта. Денвер. Ball Arena.