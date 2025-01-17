«Колорадо» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» переиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Игра прошла на «Болл Арене» в Денвере.

Голы «Ойлерс» на счету Виктора Арвидссона, Бретта Кулака, Коннора Макдэвида и Эвана Бушара. У «Эваланш» шайбы забросили Логан О'Коннор и Нейтан Маккиннон (дубль).

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале.