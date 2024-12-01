«Колорадо» — «Эдмонтон»: видеообзор матча

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

«Эдмонтон» набрал 28 очков в 24 матчах и расположился на 6-й строчке Западной конференции, «Колорадо» с 26 очками в 25 встречах идет 9-м.