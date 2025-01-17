«Эдмонтон» обыграл «Колорадо» и одержал четвертую победу подряд

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Колорадо» со счетом 4:3.

В составе «Ойлерз» по 2 (1+1) очка набрали Эван Бушар и Коннор Макдэвид, еще по шайбе забросили Виктор Арвидссон и Бретт Кулак. У «Эвеланш» дубль оформил Натан Маккиннон, еще один гол забил Логан О'Коннор.

«Эдмонтон» продлил победную серию до четырех матчей и с 61 очком расположился на третьем месте в Западной конференции. «Колорадо» с 55 очками — на седьмой строчке.