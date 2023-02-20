«Колорадо» в овертайме обыграл «Эдмонтон», Ничушкин забил во втором матче подряд
«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Эдмонтон» со счетом 6:5.
В составе «Эвеланш» одну из шайб забросил форвард Валерий Ничушкин, который забил во втором матча подряд, вратарь Валерий Георгиев отразил 35 шайб из 40. При этом «Колорадо» уступал к 29-й минуте со счетом 0:3.
После этого матча «Колорадо» с 67 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Эдмонтон» с 68 очками — на шестой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Эдмонтон» — 6:5 ОТ (0:1, 2:3, 3:1, 1:0)
Голы: Фогеле — 8 (Янмарк, Маклеод), 15:08 — 0:1. Фогеле — 9 (Нерс, Сиси), 21:14 — 0:2. Драйзайтль — 33 (Нюджент-Хопкинс, Хаймэн), 27:37 — 0:3. Комфер — 11 (Маккиннон, Жирар), 28:34 — 1:3. Ничушкин — 10 (Маккиннон), 32:48 — 2:3. Бэрри — 9 (Шор, Пулюярви), 37:42 — 2:4. Маккиннон — 19 (Мэнсон), 40:26 — 3:4. Янмарк — 5 (Макдэвид, Сиси), 43:58 — 3:5. О`Коннор — 8 (Байрам, Комфер), 49:30 — 4:5. Лехконен — 17 (Комфер, Жирар), 55:48 — 5:5. Рантанен — 36 (Тэйвз, Комфер), 64:38 — 6:5.
Вратари: Георгиев — Кэмпбелл.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 42 (15+9+11+7) — 40 (11+14+12+3).
Наши: Ничушкин (22.42/1/0) — -.
19 февраля. Денвер. Ball Arena. 18134 зрителя.
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