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«Колорадо» в овертайме обыграл «Эдмонтон», Ничушкин забил во втором матче подряд

Сергей Разин
корреспондент
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19 февраля. «Колорадо» — «Эдмонтон» (6:5 ОТ).
Фото USA Today Sports

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Эдмонтон» со счетом 6:5.

В составе «Эвеланш» одну из шайб забросил форвард Валерий Ничушкин, который забил во втором матча подряд, вратарь Валерий Георгиев отразил 35 шайб из 40. При этом «Колорадо» уступал к 29-й минуте со счетом 0:3.

После этого матча «Колорадо» с 67 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Эдмонтон» с 68 очками — на шестой строчке.

НХЛ

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«Колорадо» — «Эдмонтон» — 6:5 ОТ (0:1, 2:3, 3:1, 1:0)

Голы: Фогеле — 8 (Янмарк, Маклеод), 15:08 — 0:1. Фогеле — 9 (Нерс, Сиси), 21:14 — 0:2. Драйзайтль — 33 (Нюджент-Хопкинс, Хаймэн), 27:37 — 0:3. Комфер — 11 (Маккиннон, Жирар), 28:34 — 1:3. Ничушкин — 10 (Маккиннон), 32:48 — 2:3. Бэрри — 9 (Шор, Пулюярви), 37:42 — 2:4. Маккиннон — 19 (Мэнсон), 40:26 — 3:4. Янмарк — 5 (Макдэвид, Сиси), 43:58 — 3:5. О`Коннор — 8 (Байрам, Комфер), 49:30 — 4:5. Лехконен — 17 (Комфер, Жирар), 55:48 — 5:5. Рантанен — 36 (Тэйвз, Комфер), 64:38 — 6:5.

Вратари: Георгиев — Кэмпбелл.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 42 (15+9+11+7) — 40 (11+14+12+3).

Наши: Ничушкин (22.42/1/0) — -.

19 февраля. Денвер. Ball Arena. 18134 зрителя.

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Эдмонтон Ойлерз
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4 Питтсбург 55 27 28 63
5 Айлендерс 59 28 31 63
6 Вашингтон 58 28 30 62
7 Филадельфия 57 22 35 54
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1 Бостон 55 42 13 89
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3 Тампа-Бэй 55 35 20 73
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6 Детройт 55 26 29 60
7 Оттава 55 27 28 58
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1 Даллас 57 30 27 72
2 Виннипег 55 34 21 69
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5 Нэшвилл 54 26 28 58
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8 Чикаго 54 17 37 39
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2 Лос-Анджелес 57 32 25 71
3 Сиэтл 56 32 24 70
4 Эдмонтон 57 30 27 68
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7 Сан-Хосе 57 17 40 45
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