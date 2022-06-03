«Колорадо» — «Эдмонтон»: видеообзор второго матча полуфинала Кубка Стэнли

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«Колорадо» переиграл «Эдмотон» (4:0) во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. «Эвеланш» повели в серии — 2-0.

Третья игра в серии состоится 5 июня. Нчало встречи — 3.00 по московскому времени.