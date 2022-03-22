«Колорадо» в овертайме победил «Эдмонтон», Ничушкин отдал голевую передачу

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«Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме победил «Эдмонтон». Дубль в составе хозяев оформил Микко Рентанен. Победный гол забил Натан Маккиннон.

Российский нападающий Валерий Ничушкин отдал голевую передачу.

В составе «Ойлерз» отличились Кайдер Ямамото и Эвандер Кейн.

«Колорадо» лидирует в таблице Западной конференции. «Эдмонтон» — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Эдмонтон» — 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Рантанен — 29 (бол., Маккиннон, Кадри), 12:42 — 1:0. Ямамото — 16 (Драйзайтль, Макдэвид), 24:07 — 1:1. Рантанен — 30 (бол., Макар, Ничушкин), 26:24 — 2:1. Кейн — 13 (Ямамото), 29:01 — 2:2. Маккиннон — 22 (Макар), 60:52 — 3:2.

Вратари: Кемпер — Смит.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 31 (11+6+11+3) — 25 (10+6+9+0).

Наши: Ничушкин (24.30/4/-1) — -.

22 марта. Денвер. Ball Arena.