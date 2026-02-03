«Колорадо» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» дома уступил «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:2.

Голы «Ред Уингз» забили Марко Каспер и Лукас Рэймонд, на счету которого также результативная передача.

«Колорадо» (81 очко) возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Детройт» (72 очка) занимает третье место на «Востоке».

5 февраля «Колорадо» примет «Сан-Хосе», а «Детройт» на выезде сыграет с «Ютой».