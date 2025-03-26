Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Детройт», у Тарасенко результативный пас
«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Детройт» со счетом 5:2.
В составе «Эвеланш» 3 (1+2) очка набрал Девон Тэйвз, по голу забили Кэйл Макар, Валерий Ничушкин, Нэйтан Маккиннон и Логан О'Коннор. В составе «Ред Уингз» шайбы забросили Джей Ти Комфер и Остин Уотсон, Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.
После этого матча «Колорадо» с 91 очком занимает четвертое место в Западной конференции, «Детройт» с 72 очками — на 12-й строчке «Востока».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Детройт» — 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
Голы: Комфер — 9 (бол., Расмуссен, Тарасенко), 6:00 — 0:1. Макар — 27 (Тэйвз), 6:44 — 1:1. Ничушкин — 19 (Друэн, Маккиннон), 12:52 — 2:1. Тэйвз — 8 (бол., Нечас, Нельсон), 24:39 — 3:1. Маккиннон — 29 (бол., Друэн, Нечас), 48:34 — 4:1. Уотсон — 2 (Комфер, Эдвинссон), 56:53 — 4:2. О`Коннор — 8 (п.в., Тэйвз), 57:56 — 5:2.
Вратари: Блэквуд — Лайон (56:59 - 57:56).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 28 (9+11+8) — 23 (8+8+7).
Наши: Ничушкин (20.39/2/+2) — Тарасенко (15.17/2/0).
26 марта. Денвер. Ball Arena.
