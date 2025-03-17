«Колорадо» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома в овертайме обыграл «Даллас» — 4:3.

В составе «Эвеланш» 3 (1+2) очка набрал Кэйл Макар, по 2 (1+1) очка у Валерия Ничушкина и Джонатана Друэна, еще один гол забил Мартин Нечас. У «Старз» шайбы забросили Джейсон Робертсон, Маврик Брук и Мэтт Дюшен.