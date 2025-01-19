«Колорадо» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» переиграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. Игра прошла на «Болл Арене» в Денвере.

Голы «Эваланш» на счету Арттури Лехконена (дубль), Кейла Макара (дубль), Джонатана Друэна и Кейси Миттельштадта. У «Старз» шайбы забросили Джейсон Робертсон, Мэтт Дюшен и Илья Любушкин.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале.