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«Колорадо» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент

«Даллас» переиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б.

У «Эвеланш» в основное время забил Тэйлор Макар, а у «Старз» — Джейсон Робертсон. Победный буллит на счету Уайатта Джонстона.

«Колорадо» потерпел третье поражение подряд и лидирует в Западной конференции с 98 очками в 67 матчах. «Даллас» идет на второй строчке — 96 очков в 68 играх.

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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 1 1 0 2
2 Каролина 1 0 1 1
3 Вашингтон 0 0 0 0
4 Нью-Джерси 0 0 0 0
5 Коламбус 0 0 0 0
6 Айлендерс 1 0 1 0
7 Рейнджерс 1 0 1 0
8 Филадельфия 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 1 1 0 2
2 Монреаль 1 1 0 2
3 Флорида 1 1 0 2
4 Торонто 2 1 1 2
5 Баффало 0 0 0 0
6 Оттава 0 0 0 0
7 Тампа-Бэй 0 0 0 0
8 Детройт 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 1 1 0 2
2 Даллас 0 0 0 0
3 Виннипег 0 0 0 0
4 Нэшвилл 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Юта 0 0 0 0
8 Чикаго 1 0 1 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 1 1 0 2
2 Ванкувер 1 1 0 2
3 Эдмонтон 1 0 1 1
4 Калгари 0 0 0 0
5 Сан-Хосе 0 0 0 0
6 Анахайм 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Лос-Анджелес 1 0 1 0
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
1.10 02:30 Торонто – Айлендерс 2 : 1
1.10 02:30 Филадельфия – Питтсбург 0 : 7
1.10 05:00 Колорадо – Лос-Анджелес 8 : 4
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