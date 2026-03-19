«Колорадо» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» переиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б.

У «Эвеланш» в основное время забил Тэйлор Макар, а у «Старз» — Джейсон Робертсон. Победный буллит на счету Уайатта Джонстона.

«Колорадо» потерпел третье поражение подряд и лидирует в Западной конференции с 98 очками в 67 матчах. «Даллас» идет на второй строчке — 96 очков в 68 играх.

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