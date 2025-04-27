«Колорадо» — «Даллас»: видеообзор матча Кубка Стэнли

«Колорадо» дома обыграл «Даллас» в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли — 4:0.

«Эвеланш» сравнял счет в серии — 2-2. Пятая игра пройдет в Далласе в ночь на 29 апреля. Начало — в 04.30 мск.