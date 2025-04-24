«Колорадо» — «Даллас»: видеообзор матча

«Даллас» на выезде переиграл «Колорадо» во втором матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли — 2:1 ОТ.

«Старз» вышли вперед в серии — 2-1. Четвертый матч состоится в воскресенье, 27 апреля. Начало игры — 04.30 по московскому времени.