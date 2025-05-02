«Колорадо» и «Даллас» проведут матч в первом раунде Кубка Стэнли

«Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз» встретятся в шестом матче первого раунда Кубка Стэнли в ночь на пятницу, 2 мая. Игра пройдет на «Бол Арене» в Денвере, стартовое вбрасывание состоится в 4.30 по московскому времени.

«Колорадо» — «Даллас»: прямая трансляция матча плей-офф НХЛ (видео)

Основные события игры «Колорадо» — «Даллас» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В России отсутствуют официальные трансляции НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

После пяти матчей серии счет 3-2 в пользу «Далласа». «Старз» выиграли во втором, третьем и пятом матчах (4:3 ОТ, 2:1 ОТ, 6:2), а «Эвеланш» победили в первом и четвертом (5:1, 4:0).