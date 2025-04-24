«Колорадо» и «Даллас» встретятся в третьем матч первого раунда плей-офф НХЛ 24 апреля

«Колорадо» и «Даллас» встретятся во втором матч первого раунда плей-офф НХЛ в четверг, 24 апреля. Игра на «Болл-арене» в Денвере (США) начнется в 4.30 по московскому времени.

«Колорадо» — «Даллас»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Изучать ключевые события и результат игры «Колорадо» — «Даллас» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры плей-офф НХЛ показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Счет в серии после двух матчей в Далласе — 1-1. В первом матче победу одержали «Эвеланш» (5:1), второй выиграли «Старз» (4:3 ОТ).