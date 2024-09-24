«Колорадо» уступил «Далласу» в выставочном матче, Прищепов сделал голевую передачу

«Даллас» на выезде обыграл «Колорадо» в предсезонном матче НХЛ — 3:2.

У гостей забили Уайатт Джонстон, Артту Хюрю и Лиан Бихсель. У хозяев отличились Мэттью Филлипс и Джейсон Мегна, российский нападающий Никита Прищепов сделал результативную передачу.

«Даллас» проведет следующий выставочный матч 26 сентября против «Миннесоты», а 28 сентября вновь встретится с «Колорадо».