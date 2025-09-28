«Колорадо» в предсезонном матче победил «Даллас», Бардаков забил гол

«Колорадо» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 4:1.

В составе «Эвеланш» отличились Гэвин Бриндли, Арттури Лехконен, Захар Бардаков и Тристен Нильсен. У «Старз» шайбу забросил Антонио Странгес.

В следующем матче «Колорадо» 1 октября сыграет с «Вегасом», «Даллас» в этот же день встретится с «Сент-Луисом».