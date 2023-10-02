«Колорадо» в предсезонном матче в овертайме обыграл «Даллас»

«Колорадо» в предсезонном матче НХЛ в овертайме обыграл «Даллас» со счетом 4:3.

В составе «Эвеланш» отличились Райли Туфте, Дэвон Тейвз, Фредерик Олофссон и Оскар Олауссон. У «Старз» голы забили Николас Каамано, Матей Блюмель и Нильс Лундквист.

В следующем матче «Колорадо» и «Даллас» встретятся 4 октября.