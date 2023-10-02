«Колорадо» в предсезонном матче в овертайме обыграл «Даллас»
«Колорадо» в предсезонном матче НХЛ в овертайме обыграл «Даллас» со счетом 4:3.
В составе «Эвеланш» отличились Райли Туфте, Дэвон Тейвз, Фредерик Олофссон и Оскар Олауссон. У «Старз» голы забили Николас Каамано, Матей Блюмель и Нильс Лундквист.
В следующем матче «Колорадо» и «Даллас» встретятся 4 октября.
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15.10
16.10
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -
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