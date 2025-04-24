«Даллас» в овертайме обыграл «Колорадо»

«Даллас» выиграл у «Колорадо» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ — 2:1 ОТ. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Старз».

Единственный гол «Эвеланш» забил российский нападающий Валерий Ничушкин. У «Далласа» отличились Мэтт Дюшен и Тайлер Сегин.

Четвертый матч в серии состоится в воскресенье, 27 апреля. Начало игры — 04:30 по московскому времени.