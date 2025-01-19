«Колорадо» обыграл «Даллас», у Любушкина результативный пас

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на своем льду «Даллас» со счетом 6:3.

В составе «Эвеланш» 4 (2+2) очка набрал Арттури Лехконен, 3 (1+2) очка у Джонатана Друэна и Кейси Миттельштадта, дубль оформил Кайл Макар. У «Старз» Джейсон Робертсон набрал 3 (2+1) очка, еще один гол забил Мэтт Дюшен, Илья Любушкин отметился результативной передачей.

После этого матча «Колорадо» и «Даллас» имеют по 57 очков и занимают 6-е и 5-е места в Западной конференции соответственно.