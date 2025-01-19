Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 02:45

«Колорадо» обыграл «Даллас», у Любушкина результативный пас

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на своем льду «Даллас» со счетом 6:3.

В составе «Эвеланш» 4 (2+2) очка набрал Арттури Лехконен, 3 (1+2) очка у Джонатана Друэна и Кейси Миттельштадта, дубль оформил Кайл Макар. У «Старз» Джейсон Робертсон набрал 3 (2+1) очка, еще один гол забил Мэтт Дюшен, Илья Любушкин отметился результативной передачей.

После этого матча «Колорадо» и «Даллас» имеют по 57 очков и занимают 6-е и 5-е места в Западной конференции соответственно.

НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Колорадо Эвеланш
Читайте также
В МИД РФ назвали ничтожным соглашение Киева и Лондона о 100-летнем партнерстве
Ушел из жизни обладатель «Золотого мяча» Денис Лоу
Пушилин рассказал о выстроенных ВФУ подземных городках в Курахово
ВС России в ответ на атаки ракетами ATACMS нанесли удар по объектам ВПК Украины
Хабиб будет секундировать Тагира Уланбекова на UFC 311
«Зенит» готовит новый супертрансфер. Кто такой Луис Энрике
Популярное видео
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Оттава» по буллитам победила «Бостон», сравняв счет за 12 секунд до сирены
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 45 30 15 65
2 Нью-Джерси 48 26 22 58
3 Каролина 46 27 19 57
4 Коламбус 45 22 23 50
5 Филадельфия 47 21 26 48
6 Питтсбург 47 19 28 46
7 Рейнджерс 44 21 23 45
8 Айлендерс 44 17 27 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 46 28 18 58
2 Флорида 46 26 20 55
3 Тампа-Бэй 43 24 19 51
4 Оттава 45 23 22 50
5 Бостон 47 22 25 50
6 Монреаль 44 22 22 48
7 Детройт 44 21 23 46
8 Баффало 45 17 28 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 46 31 15 65
2 Миннесота 45 27 18 58
3 Даллас 44 28 16 57
4 Колорадо 46 27 19 55
5 Сент-Луис 46 22 24 48
6 Юта 44 18 26 43
7 Нэшвилл 44 15 29 37
8 Чикаго 45 14 31 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 45 29 16 61
2 Эдмонтон 45 29 16 61
3 Лос-Анджелес 42 25 17 55
4 Калгари 44 21 23 49
5 Ванкувер 44 19 25 48
6 Анахайм 45 18 27 42
7 Сиэтл 46 19 27 41
8 Сан-Хосе 47 14 33 34
Результаты / календарь
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
19.01 00:05
Колорадо – Даллас
 - : -
19.01 02:00
Флорида – Анахайм
 - : -
19.01 03:00
Виннипег – Калгари
 - : -
19.01 03:00
Вашингтон – Питтсбург
 - : -
19.01 03:00
Монреаль – Торонто
 - : -
19.01 03:00
Тампа-Бэй – Детройт
 - : -
19.01 03:00
Рейнджерс – Коламбус
 - : -
19.01 03:30
Айлендерс – Сан-Хосе
 - : -
19.01 04:00
Нэшвилл – Миннесота
 - : -
19.01 04:00
Чикаго – Вегас
 - : -
19.01 05:00
Юта – Сент-Луис
 - : -
19.01 06:00
Ванкувер – Эдмонтон
 - : -
19.01 06:00
Сиэтл – Лос-Анджелес
 - : -
19.01 21:00
Нью-Джерси – Оттава
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости