Четыре очка Павелски помогли «Далласу» победить «Колорадо»

«Даллас» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Колорадо» со счетом 4:1. Дубль оформил Джл Павелски. Также на его счету две голевые передачи.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин, а также форварды «Старз» Денис Гурьянов и Александр Рвдулов очков не набрали.

«Колорадо» занимает перове место в таблице Западной конференции. «Даллас» — девятый.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Даллас» — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Павелски — 20 (бол., Робертсон, Сегин), 18:24 — 0:1. Робертсон — 21 (Павелски, Хаканпяя), 24:26 — 0:2. Маккиннон — 10 (Макар, Ньюхук), 25:12 — 1:2. Павелски — 21 (бол., Сегин, Хинтц), 32:39 — 1:3. Сегин — 16 (п.в., Бенн, Павелски), 58:37 — 1:4.

Вратари: Францоуз (56:49 — 58:37) — Эттингер.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 47 (14+16+17) — 20 (7+7+6).

Наши: Ничушкин (16.26/2/-1) — Гурьянов (9.05/0/-1), Радулов (9.21/0/0).

16 февраля. Денвер. Ball Arena. 17 503 зрителя.