«Колорадо» — «Чикаго»: видеообзор матча

«Чикаго» на выезде обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

«Колорадо» с 10 очками в 10 матчах занимает девятое место в таблице Западной конференции. «Чикаго» идет на 15-й строчке с 7 очками в 10 играх.