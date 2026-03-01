«Колорадо» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» дома обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Игра проходила на Ball Arena (Денвер) 1 марта.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Кэйл Макар (дубль) и Гевин Бриндли. У гостей забил Коннор Бедард.

«Колорадо» лидирует в таблице Западной конференции с 87 очками после 58 игр. «Чикаго» (53 очка после 59 матчей) располагается на 14-м месте.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max