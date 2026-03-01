Хоккей
Сегодня, 08:21

«Колорадо» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Колорадо» дома обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Игра проходила на Ball Arena (Денвер) 1 марта.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Кэйл Макар (дубль) и Гевин Бриндли. У гостей забил Коннор Бедард.

«Колорадо» лидирует в таблице Западной конференции с 87 очками после 58 игр. «Чикаго» (53 очка после 59 матчей) располагается на 14-м месте.

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Чикаго Блэкхокс
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 59 38 21 82
2 Питтсбург 58 30 28 73
3 Айлендерс 60 34 26 73
4 Вашингтон 62 31 31 69
5 Коламбус 58 29 29 66
6 Филадельфия 59 27 32 65
7 Нью-Джерси 60 29 31 60
8 Рейнджерс 59 23 36 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 58 38 20 80
2 Баффало 60 35 25 76
3 Монреаль 59 33 26 75
4 Детройт 60 34 26 74
5 Бостон 59 33 26 71
6 Оттава 59 29 30 66
7 Флорида 59 30 29 63
8 Торонто 60 27 33 63
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 58 39 19 87
2 Даллас 59 36 23 81
3 Миннесота 60 35 25 80
4 Юта 59 31 28 66
5 Нэшвилл 59 27 32 62
6 Виннипег 58 23 35 55
7 Чикаго 59 22 37 53
8 Сент-Луис 59 21 38 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 59 28 31 70
2 Анахайм 58 32 26 67
3 Эдмонтон 61 29 32 66
4 Сиэтл 59 28 31 65
5 Лос-Анджелес 59 24 35 62
6 Сан-Хосе 57 28 29 60
7 Калгари 58 24 34 54
8 Ванкувер 59 18 41 43
Результаты / календарь
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
6.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
1.03 00:05 Сан-Хосе – Эдмонтон 5 : 4
1.03 01:00 Сент-Луис – Нью-Джерси 1 : 3
1.03 02:00 Колорадо – Чикаго 3 : 1
1.03 02:00 Коламбус – Айлендерс 3 : 4 ОТ
1.03 03:00 Торонто – Оттава 2 : 5
1.03 03:00 Тампа-Бэй – Баффало 2 : 6
1.03 03:00 Каролина – Детройт 5 : 2
1.03 03:00 Лос-Анджелес – Калгари 2 : 0
1.03 03:00 Монреаль – Вашингтон 6 : 2
1.03 04:00 Даллас – Нэшвилл 3 : 2 ОТ
1.03 06:00 Сиэтл – Ванкувер 5 : 1
1.03 21:00 Питтсбург – Вегас - : -
Все результаты / календарь

