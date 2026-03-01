«Колорадо» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ
«Колорадо» дома обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.
Игра проходила на Ball Arena (Денвер) 1 марта.
У хозяев заброшенными шайбами отметились Кэйл Макар (дубль) и Гевин Бриндли. У гостей забил Коннор Бедард.
«Колорадо» лидирует в таблице Западной конференции с 87 очками после 58 игр. «Чикаго» (53 очка после 59 матчей) располагается на 14-м месте.
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|59
|38
|21
|82
|2
|Питтсбург
|58
|30
|28
|73
|3
|Айлендерс
|60
|34
|26
|73
|4
|Вашингтон
|62
|31
|31
|69
|5
|Коламбус
|58
|29
|29
|66
|6
|Филадельфия
|59
|27
|32
|65
|7
|Нью-Джерси
|60
|29
|31
|60
|8
|Рейнджерс
|59
|23
|36
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|58
|38
|20
|80
|2
|Баффало
|60
|35
|25
|76
|3
|Монреаль
|59
|33
|26
|75
|4
|Детройт
|60
|34
|26
|74
|5
|Бостон
|59
|33
|26
|71
|6
|Оттава
|59
|29
|30
|66
|7
|Флорида
|59
|30
|29
|63
|8
|Торонто
|60
|27
|33
|63
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|58
|39
|19
|87
|2
|Даллас
|59
|36
|23
|81
|3
|Миннесота
|60
|35
|25
|80
|4
|Юта
|59
|31
|28
|66
|5
|Нэшвилл
|59
|27
|32
|62
|6
|Виннипег
|58
|23
|35
|55
|7
|Чикаго
|59
|22
|37
|53
|8
|Сент-Луис
|59
|21
|38
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|59
|28
|31
|70
|2
|Анахайм
|58
|32
|26
|67
|3
|Эдмонтон
|61
|29
|32
|66
|4
|Сиэтл
|59
|28
|31
|65
|5
|Лос-Анджелес
|59
|24
|35
|62
|6
|Сан-Хосе
|57
|28
|29
|60
|7
|Калгари
|58
|24
|34
|54
|8
|Ванкувер
|59
|18
|41
|43
Результаты / календарь
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
6.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
|1.03
|00:05
|Сан-Хосе – Эдмонтон
|5 : 4
|1.03
|01:00
|Сент-Луис – Нью-Джерси
|1 : 3
|1.03
|02:00
|Колорадо – Чикаго
|3 : 1
|1.03
|02:00
|Коламбус – Айлендерс
|3 : 4 ОТ
|1.03
|03:00
|Торонто – Оттава
|2 : 5
|1.03
|03:00
|Тампа-Бэй – Баффало
|2 : 6
|1.03
|03:00
|Каролина – Детройт
|5 : 2
|1.03
|03:00
|Лос-Анджелес – Калгари
|2 : 0
|1.03
|03:00
|Монреаль – Вашингтон
|6 : 2
|1.03
|04:00
|Даллас – Нэшвилл
|3 : 2 ОТ
|1.03
|06:00
|Сиэтл – Ванкувер
|5 : 1
|1.03
|21:00
|Питтсбург – Вегас
|- : -
