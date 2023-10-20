«Колорадо» - «Чикаго»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)

В ночь с 19 на 20 октября «Колорадо» на своем льду проведет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго». Матч пройдет на стадионе «Ball Arena» в Денвере. Начало — 05:30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Колорадо» — «Чикаго» в прямом эфире и бесплатно будет доступна в соцсети «ВКонтакте».

Последняя очная встреча команд завершилась победой «Колорадо» со счетом 5:0. Узнать расписание матчей и где смотреть трансляции 20 октября с видео можно по ссылке «СЭ».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.