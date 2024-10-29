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Сегодня, 06:37

Гол Михеева помог «Чикаго» победить «Колорадо», вратарь Георгиев сделал результативный пас

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Форварды «Чикаго» Райан Донато и Илья Михеев (оба — в белом) атакуют ворота голкипера «Колорадо» Александра Георгиева.
Фото Isaiah J. Downing-Imagn Images, USA Today Sports

«Колорадо» дома проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

У хозяев забили Кейси Миттельштадт и Нэйтан Маккиннон. У гостей дважды отличился Райан Донато, по одному голу у Филиппа Курашева, Лукаса Райхела и Ильи Михеева.

Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 21 бросок и сделал одну голевую передачу.

«Колорадо» занимает десятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 10 очками в 10 матчах. «Чикаго» идет на 15-й строчке с 7 очками в 10 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Чикаго» — 2:5 (2:3, 0:0, 0:2)

Голы: Курашев — 2 (бол., Власик), 8:47 — 0:1. Миттельштадт — 6 (О`Коннор, Малински), 10:16 — 1:1. Райхель — 1 (Смит), 11:04 — 1:2. Донато — 4 (Дикинсон, Мерфи), 16:56 — 1:3. Маккиннон — 5 (бол., Макар, Георгиев), 19:17 — 2:3. Донато — 5 (п.в.), 59:02 — 2:4. Михеев — 1 (п.в., Донато, Дикинсон), 59:41 — 2:5.

Вратари: Георгиев (58:03 — 59:41) — Мразек.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 26 (7+10+9) — 26 (12+5+9).

Наши: Коваленко (17.10/1/-1) — Михеев (16.42/1/+3).

29 октября. Денвер. Ball Arena.

Александр Георгиев
Илья Михеев
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Чикаго Блэкхокс
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4 Детройт 9 4 5 9
5 Монреаль 9 4 5 9
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7 Баффало 10 4 6 9
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Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 9 8 1 16
2 Даллас 9 7 2 14
3 Миннесота 8 5 3 12
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5 Колорадо 10 5 5 10
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