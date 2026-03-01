«Колорадо» победил «Чикаго»

«Колорадо» победил «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Кэйл Макар (дубль) и Гевин Бриндли. У гостей забил Коннор Бедард.

«Колорадо» лидирует в таблице Западной конференции с 87 очками после 58 игр. «Чикаго» (53 очка после 59 матчей) располагается на 14-м месте.

В следующем матче «Колорадо» 3 марта сыграет на выезде с «Лос-Анджелесом». «Чикаго» 2 марта встретится в гостях с «Ютой».

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