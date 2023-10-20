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Сегодня, 08:07

«Колорадо» обыграл «Чикаго», Георгиев сыграл на ноль

Сергей Разин
корреспондент
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«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 4:0.

Отличились Логан О'Коннор, Райан Джохансен, Дэвон Тейвз и Натан Маккиннон, Валерий Ничушкин отметился результативной передачей, вратарь Александр Георгиев отразил 18 бросков.

«Колорадо» с 8 очками занимает 2-е место в Западной конференции, «Чикаго» с 4 очками — на 10-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Чикаго» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: О`Коннор — 2 (мен., Кольяно, Мэнсон), 11:46 — 1:0. Джохансен — 1 (бол., Лехконен, Рантанен), 18:41 — 2:0. Тэйвз — 1 (Ничушкин, Татар), 33:18 — 3:0. Маккиннон — 2 (Татар, Рантанен), 48:40 — 4:0.

Вратари: Георгиев — Мразек.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 41 (22+11+8) — 18 (8+7+3).

Наши: Ничушкин (15.56/3/+1) — Зайцев (16.27/0/-1).

20 октября. Денвер. Ball Arena. 18140 зрителей.

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ХК Колорадо Эвеланш
ХК Чикаго Блэкхокс
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