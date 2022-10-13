Дубль Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Чикаго», Георгиев отразил 15 бросков
«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 5:2.
В составе действующего обладателя Кубка Стэнли по дублю оформили Арттури Лехконен и Валерий Ничушкин, еще один гол забил Эндрю Кольяно, ассистентский покер оформил Микко Рантанен. Вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 15 бросков по воротам. У «Блэкхокс» голы на счету Джонатана Тейвза и Макса Доми.
В следующем матче «Колорадо» 14 октября встретится с «Калгари», «Чикаго» в этот же день сыграет против «Вегаса».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Чикаго» — 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
Голы: Кольяно — 1 (Маккиннон, Тэйвз), 13:44 — 1:0. Тэйвз — 1 (бол., Курашев, Атанасиу), 15:52 — 1:1. Ничушкин — 1 (бол., Рантанен, Лехконен), 17:07 — 2:1. Лехконен — 1 (бол., Рантанен, Маккиннон), 23:49 — 3:1. Лехконен — 2 (бол., Рантанен, Макар), 30:12 — 4:1. Доми — 1 (бол., Т. Джонсон, Кейн), 41:51 — 4:2. Ничушкин — 2 (бол., Макар, Рантанен), 57:03 — 5:2.
Вратари: Георгиев — Мразек.
Штраф: 11 — 17.
Броски: 35 (12+10+13) — 17 (4+6+7).
Наши: Ничушкин (20.17/5/0) — -.
13 октября. Денвер. Ball Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|1
|1
|0
|2
|2
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|3
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|4
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|5
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|6
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|7
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Коламбус
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|2
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|3
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|4
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|5
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|6
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|1
|0
|1
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|2
|2
|0
|4
|2
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|1
|1
|0
|2
|2
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|3
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|4
|Сиэтл
|1
|0
|1
|1
|5
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|7
|Ванкувер
|1
|0
|1
|0
|8
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|0
|13.10
|02:00
|
Вашингтон – Бостон
|2 : 5
|13.10
|02:00
|
Каролина – Коламбус
|4 : 1
|13.10
|02:00
|
Монреаль – Торонто
|4 : 3
|13.10
|04:30
|
Колорадо – Чикаго
|5 : 2
|13.10
|05:00
|
Анахайм – Сиэтл
|5 : 4 ОТ
|13.10
|05:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|5 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|4
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|1
|4
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|1
|4
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|2
|3
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|3
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|1
|2
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|1
|1.00
|
|
Юусе Сарос
Нэшвилл
|1
|1.00