Дубль Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Чикаго», Георгиев отразил 15 бросков

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 5:2.

В составе действующего обладателя Кубка Стэнли по дублю оформили Арттури Лехконен и Валерий Ничушкин, еще один гол забил Эндрю Кольяно, ассистентский покер оформил Микко Рантанен. Вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 15 бросков по воротам. У «Блэкхокс» голы на счету Джонатана Тейвза и Макса Доми.

В следующем матче «Колорадо» 14 октября встретится с «Калгари», «Чикаго» в этот же день сыграет против «Вегаса».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Чикаго» — 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Голы: Кольяно — 1 (Маккиннон, Тэйвз), 13:44 — 1:0. Тэйвз — 1 (бол., Курашев, Атанасиу), 15:52 — 1:1. Ничушкин — 1 (бол., Рантанен, Лехконен), 17:07 — 2:1. Лехконен — 1 (бол., Рантанен, Маккиннон), 23:49 — 3:1. Лехконен — 2 (бол., Рантанен, Макар), 30:12 — 4:1. Доми — 1 (бол., Т. Джонсон, Кейн), 41:51 — 4:2. Ничушкин — 2 (бол., Макар, Рантанен), 57:03 — 5:2.

Вратари: Георгиев — Мразек.

Штраф: 11 — 17.

Броски: 35 (12+10+13) — 17 (4+6+7).

Наши: Ничушкин (20.17/5/0) — -.

13 октября. Денвер. Ball Arena.