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Сегодня, 08:25

«Колорадо» — «Бостон»: видеообзор матча

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Бостон» на выезде обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

«Бостон» с 6 очками занимает 5-е место в Восточной конференции. «Колорадо» — последний в Западной конференции.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Колорадо Эвеланш
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1 Нью-Джерси 6 4 2 8
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3 Рейнджерс 3 2 1 5
4 Айлендерс 3 1 2 3
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6 Вашингтон 2 1 1 2
7 Каролина 2 1 1 2
8 Коламбус 3 1 2 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 4 3 1 6
2 Флорида 5 3 2 6
3 Бостон 5 3 2 6
4 Тампа-Бэй 2 2 0 4
5 Оттава 3 2 1 4
6 Монреаль 4 2 2 4
7 Баффало 5 1 4 3
8 Детройт 3 1 2 2
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 4 4 0 8
2 Юта 5 3 2 7
3 Виннипег 3 3 0 6
4 Миннесота 4 2 2 6
5 Сент-Луис 4 2 2 4
6 Чикаго 4 1 3 3
7 Нэшвилл 3 0 3 0
8 Колорадо 4 0 4 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 4 4 0 8
2 Вегас 4 3 1 6
3 Анахайм 3 2 1 4
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6 Сан-Хосе 3 0 3 2
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22.10
17.10 02:00
Питтсбург – Баффало
 6 : 5 ОТ
17.10 02:30
Торонто – Лос-Анджелес
 6 : 2
17.10 04:30
Колорадо – Бостон
 3 : 5
17.10 05:00
Анахайм – Юта
 5 : 4 ОТ
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