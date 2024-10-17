«Бостон» на выезде обыграл «Колорадо», Задоров отметился голевой передачей
«Бостон» переиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Эвеланш» проиграли 4 из 4 матчей на старте сезона.
Российский защитник «Брюинз» Никита Задоров отметился голевой передачей и дракой с Мэттом Штайнбургом.
Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 20 из 24 бросков по своим воротам.
«Бостон» с 6 очками занимает 5-е место в Восточной конференции. «Колорадо» — последний в Западной конференции.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Бостон» — 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)
Голы: Кепке — 2 (Пик, Задоров), 13:46 — 0:1. Колтон — 2 (бол., Рантанен, Макар), 15:07 — 1:1. Койл — 1 (бол., Лорей), 17:09 — 1:2. Пастрняк — 4 (бол., Х. Линдхольм, Маршан), 29:09 — 1:3. Х. Линдхольм — 1, 29:22 — 1:4. Макар — 1 (бол., Рантанен, Маккиннон), 31:15 — 2:4. Рантанен — 4 (бол., Макар, Маккиннон), 44:52 — 3:4. Бишер — 2 (п.в.), 57:59 — 3:5.
Вратари: Георгиев (57:40 — 57:59) — Корписало.
Штраф: 13 — 11.
Броски: 25 (5+6+14) — 25 (10+11+4).
Наши: Коваленко (13.03/2/-1) — Задоров (18.20/0/+2).
17 октября. Денвер. Ball Arena.
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|4
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Торонто – Лос-Анджелес
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