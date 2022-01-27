Две голевых передачи Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Бостон»
«Колорадо» обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.
В составе «Эвеланш» победную шайбу забросил Кэйл Макар, также у команды отличились Габриэль Ландескуг, Самуэль Жирар и Кертис Макдермид. Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин сделал две результативных передачи. У «Бостона» забросили Джейк Дебраск, Чарли Койл и Брэд Маршан.
«Колорадо» одержал восьмую победу подряд, «Бостон» проиграл во второй встрече кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Бостон» — 4:3 ОТ (1:0, 0:3, 2:0, 1:0)
Голы: Макдермид — 1 (Бураковски, Ничушкин), 11:25 — 1:0. Дебраск — 6 (Макэвой), 27:10 — 1:1. Койл — 10 (бол., Макэвой, Бержерон), 32:16 — 1:2. Маршан — 21 (Пастрняк), 33:31 — 1:3. Жирар — 5 (Макар, Кадри), 51:46 — 2:3. Ландескуг — 16 (Кадри, Ничушкин), 59:23 — 3:3. Макар — 17 (бол., Кадри), 63:01 — 4:3.
Вратари: Кемпер (57:27 — 58:50, 58:55 — 59:23) — Ульмарк.
Штраф: 12 — 12.
Броски: 41 (8+12+18+3) — 32 (13+12+7+0).
Наши: Мальцев (4.52/2/0), Ничушкин (18.06/5/0) — -.
27 января. Денвер. Ball Arena.
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Вашингтон – Сан-Хосе
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Коламбус – Калгари
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Торонто – Анахайм
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Детройт – Чикаго
|5 : 8
|27.01
|06:00
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Колорадо – Бостон
|4 : 3 ОТ
|И
|О
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|38
|59
|
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Александр Овечкин
Вашингтон
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|58
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Джонатан Юбердо
Флорида
|43
|58
|И
|Г
|
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Крис Крайдер
Рейнджерс
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|30
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Александр Овечкин
Вашингтон
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|
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
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