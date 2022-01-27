Две голевых передачи Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Бостон»

«Колорадо» обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

В составе «Эвеланш» победную шайбу забросил Кэйл Макар, также у команды отличились Габриэль Ландескуг, Самуэль Жирар и Кертис Макдермид. Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин сделал две результативных передачи. У «Бостона» забросили Джейк Дебраск, Чарли Койл и Брэд Маршан.

«Колорадо» одержал восьмую победу подряд, «Бостон» проиграл во второй встрече кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Бостон» — 4:3 ОТ (1:0, 0:3, 2:0, 1:0)

Голы: Макдермид — 1 (Бураковски, Ничушкин), 11:25 — 1:0. Дебраск — 6 (Макэвой), 27:10 — 1:1. Койл — 10 (бол., Макэвой, Бержерон), 32:16 — 1:2. Маршан — 21 (Пастрняк), 33:31 — 1:3. Жирар — 5 (Макар, Кадри), 51:46 — 2:3. Ландескуг — 16 (Кадри, Ничушкин), 59:23 — 3:3. Макар — 17 (бол., Кадри), 63:01 — 4:3.

Вратари: Кемпер (57:27 — 58:50, 58:55 — 59:23) — Ульмарк.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 41 (8+12+18+3) — 32 (13+12+7+0).

Наши: Мальцев (4.52/2/0), Ничушкин (18.06/5/0) — -.

27 января. Денвер. Ball Arena.