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Сегодня, 07:43

«Колорадо» на своем льду проиграл «Бостону». Георгиев отразил 33 броска

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Колорадо» проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:4. «Эвеланш» потерпели третье поражение подряд.

Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 33 из 37 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Бостон» — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Голы: Пастрняк — 18 (Крейчи, Грызлик), 23:49 — 0:1. Холл — 10 (Койл, Фредерик), 29:50 — 0:2. Фредерик — 6 (Холл, Койл), 46:24 — 0:3. Холл — 11 (Дебраск), 49:42 — 0:4.

Вратари: Георгиев — Ульмарк.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 23 (11+7+5) — 37 (15+13+9).

8 декабря. Денвер. Ball Arena. 18 119 зрителей.

Александр Георгиев
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Колорадо Эвеланш
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 26 21 5 43
2 Каролина 26 14 12 34
3 Питтсбург 26 14 12 32
4 Айлендерс 27 16 11 32
5 Рейнджерс 27 12 15 29
6 Вашингтон 28 12 16 28
7 Филадельфия 27 9 18 23
8 Коламбус 25 8 17 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 25 21 4 43
2 Торонто 27 16 11 38
3 Тампа-Бэй 25 15 10 31
4 Детройт 25 13 12 31
5 Флорида 26 12 14 28
6 Монреаль 26 13 13 28
7 Баффало 26 12 14 25
8 Оттава 25 10 15 21
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 24 16 8 33
2 Даллас 26 14 12 33
3 Миннесота 25 13 12 28
4 Колорадо 24 13 11 27
5 Нэшвилл 23 12 11 26
6 Сент-Луис 26 12 14 24
7 Аризона 23 7 16 18
8 Чикаго 25 7 18 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 27 19 8 39
2 Сиэтл 25 15 10 33
3 Лос-Анджелес 28 14 14 32
4 Калгари 26 13 13 29
5 Эдмонтон 26 14 12 28
6 Ванкувер 26 11 15 25
7 Сан-Хосе 28 8 20 20
8 Анахайм 27 7 20 17
Результаты / календарь
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10.12
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12.12
13.12
8.12 03:00
Филадельфия – Вашингтон
 1 : 4
8.12 03:30
Коламбус – Баффало
 4 : 9
8.12 04:00
Калгари – Миннесота
 5 : 3
8.12 05:00
Колорадо – Бостон
 0 : 4
8.12 05:30
Эдмонтон – Аризона
 - : -
8.12 06:00
Вегас – Рейнджерс
- : -
8.12 06:30
Сан-Хосе – Ванкувер
 - : -
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Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 26 42
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

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И Г
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 26 22
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

26 21
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 17 1.93
Витек Ванечек

Витек Ванечек

Нью-Джерси

 17 2.06
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