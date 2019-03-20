"Колорадо" без Варламова переиграл "Миннесоту"

"Колорадо" на выезде обыграл "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). "Эвеланш" одержал вторую победу кряду, а "Уайлд" потерпел второе поражение подряд.

Российский вратарь "Колорадо" Семен Варламов провел встречу на скамейке запасных.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Колорадо" - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Бэрри - 10 (Седерберг, Коул), 10:31 - 0:1. Паризе - 26 (бол., Сутер, Фиала), 21:52 - 1:1. Жост - 10 (Уилсон), 33:04 - 1:2. Коул - 2 (п.в.), 58:06 - 1:3.

Вратари: Дубник (57:55 - 58:06, 58:37 - 59:48) - Грубауэр.

Штраф: 13 - 13.

Броски: 37 (11+12+14) - 38 (9+15+14).

Наши: - - Задоров (16.06/0/+1).

20 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.