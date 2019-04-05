"Колорадо" без Варламова обыграл "Виннипег"

"Колорадо" в овертайме обыграл "Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ). Российский вратарь "Эвеланш" Семен Варламов провел встречу на скамейке запасных.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Виннипег" - 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Шайфли - 37 (Коннор, Бафлин), 10:12 - 0:1. Элерс - 20 (Трауба, Перро), 17:50 - 0:2. Бэрри - 14 (Задоров, Уилсон), 25:17 - 1:2. Седерберг - 23 (Жост, Жирар), 50:35 - 2:2. Джонсон - 7 (Маккиннон), 61:49 - 3:2.

Вратари: Грубауэр - Хеллебайк.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 38 (14+10+13+1) - 36 (19+8+8+1).

Наши: Задоров (18.44/0/0) - Куликов (15.15/1/0).

5 апреля. Денвер. Pepsi Center.