"Колорадо" без Варламова обыграл "Вегас"

"Колорадо" переиграл "Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). "Эвеланш" потерпел второе подряд поражение после серии побед.

Российский голкипер "Колорадо" Семен Варламов провел встречу на скамейке запасных, а его одноклубник и соотечественник Никита Задоров отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Вегас" - 4:3 (2:0, 2:2, 0:1)

Голы: Колверт - 11 (Жост, Бэрри), 5:39 - 1:0. Маккиннон - 38 (бол., Бэрри, Керфут), 8:37 - 2:0. Бэрри - 12 (Седерберг), 27:18 - 3:0. Штястны - 11 (Меррилл, Так), 30:57 - 3:1. Смит - 19 (Карлссон, Маршессо), 34:47 - 3:2. Бурк - 2 (Задоров, Маккиннон), 37:10 - 4:2. Так - 20 (Штястны, Стоун), 56:37 - 4:3.

Вратари: Грубауэр - Суббан (58:48).

Штраф: 10 - 8.

Броски: 30 (12+11+7) - 37 (8+14+15).

Наши: Задоров (16.36/2/+1) - -.

28 марта. Денвер. Pepsi Center.