"Колорадо" без Варламова обыграл "Аризону"

"Колорадо" по буллитам выиграл у "Аризоны" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 Б). "Эвеланш" одержал вторую победу кряду.

Российский вратарь Семен Варламов провел встречу на скамейке запасных.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Аризона" - 3:2 Б (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Маккиннон - 39 (бол., Ландескуг, Керфут), 33:37 - 1:0. Брассар - 14 (бол., Уилсон, Седерберг), 39:26 - 2:0. Экман-Ларссон - 13 (Димерс, Хиностроза), 52:00 - 2:1. Экман-Ларссон - 14 (Хиностроза, Голигоски), 59:09 - 2:2.

Победный буллит: Маккиннон.

Вратари: Грубауэр - Кюмпер (58:47 - 59:09).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 27 (7+10+7+3) - 44 (12+9+20+3).

Наши: Задоров (17.28/2/-1) - -.

30 марта. Денвер. Pepsi Center.