«Колорадо» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» переиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ. Игра прошла на «Болл Арена» в Денвере.

Голы «Эваланш» на счету Росса Колтона, Микко Рантанена, Джонатана Друэна, Кэйл Макара (два) и Девона Тэйвза (в овертайме). У «Сейбрз» шайбы забросили Боуэн Байрам, Зак Бенсон и Джейсон Зукер (три).

